МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и "социальных" некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

При этом в заключении комитета отмечается необходимость уточнения отдельных норм законопроекта ко второму чтению. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 21 мая.

Законопроект, внесенный во вторник правительством РФ, освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц доходы в виде выплат стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) в наиболее пострадавших отраслях экономики суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на величину одного минимального размера оплаты труда. Также у ИП и организаций исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Субъекты малого и среднего предпринимательства и ИП, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших в связи с распространением коронавируса отраслях, а также включенные в реестр социально ориентированные НКО освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним (за исключением НДС) и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

Организациям и ИП предоставляется право признавать в расходах затраты на приобретение имущества, используемого для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, переданного медицинским организациям, органам госвласти или местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям. При этом ранее принятый к вычету НДС по таким операциям восстанавливать не потребуется.