МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало по бизнес-соображениям долгосрочные кредитные рейтинги России на уровне "A-" со стабильным прогнозом с одновременным их подтверждением, сообщило агентство.

"АКРА отозвало следующие кредитные рейтинги правительства Российской Федерации по международной шкале с одновременным их подтверждением: долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "A-" и в национальной валюте — "A-"; краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "S1" и в национальной валюте — "S1", — говорится в сообщении.

Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальной валюте стабильный.

Отмечается, что АКРА не оказывало правительству РФ дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса подтверждения суверенных кредитных рейтингов выявлены не были.

"Кредитные рейтинги являются незапрошенными. АКРА приняло решение об их отзыве по бизнес-соображениям", — добавляется в сообщении.

Также АКРА по бизнес-причинам отозвало кредитные рейтинги с одновременным их подтверждением у Болгарии, Венгрии, Румынии и Польши.