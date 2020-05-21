МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Минэкономразвития средств на увеличение в 2020 году обеспечения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… о выделении в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на увеличение в 2020 году финансового обеспечения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация распоряжения направлена на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

Ранее Торгово-промышленная палата России заявила, что считает необходимым в условиях распространения коронавируса внести изменения в нацпроект по малому и среднему предпринимательству и переориентировать его на поддержку и сохранение сектора.