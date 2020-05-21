МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2019 год"… О проекте федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ за 2019 год"… О проекте федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год", — говорится в сообщении.

В 2019 году бюджет ПФР был исполнен по доходам на 8,781 триллиона рублей, по расходам — 8,672 триллиона рублей.

Бюджет ФСС — по доходам 770,6 миллиарда рублей, по расходам — 738,1 миллиарда рублей.

Бюджет ФОМС был исполнен по доходам на 2,124 триллиона рублей, по расходам — 2,187 триллиона рублей.