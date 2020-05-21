МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит выделение Минпромторгу в 2020 году средств из резервного фонда для минимизации последствий коронавируса, а также стимулирования спроса в автомобильной отрасли, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в 2020 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие распоряжения позволит минимизировать негативные последствия из-за распространения коронавируса, а также стимулирует спрос в автомобильной отрасли. Помимо этого, данный проект обеспечит достижение целевых показателей госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".