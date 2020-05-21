МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии коронавируса, мир разделится на несколько независимых макрорегионов, и все будут наращивать поддержку своего производства и финансовых систем — о таких сценариях развития мировой экономики после пандемии, рассказал в интервью РИА Новости управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.

"Я считаю, что у всех стран в дальнейшем развитии есть три основные развилки. Прежде всего, это курс на самодостаточность и самоизоляцию. И многие страны с большими и самодостаточными экономиками, большим населением, могут выбрать этот курс. Например, Соединённые Штаты Америки", — сказал Келимбетов.

Пандемия, по его словам, послужила триггером для нынешнего протекционизма, но его причины лежат более глубоко — это бурный рост глобализации, из-за которой такие страны как США стали нести потери. "Мы и дальше будем наблюдать рост протекционизма и тренд на усиление национальных государств. Мы уже увидели это как ответ на пандемию. Даже такая устойчивая интеграционная платформа, как Европейский союз, оказалась в достаточно сложном положении, поскольку тренд на самоизоляцию превалировал", — полагает он.

Второй сценарий, по его словам – это масштабная поддержка банков и предприятий на национальном уровне. "Так мы отвечали на кризис в 2008-2010 годах, когда используя средства суверенных фондов, мы вкачивали ликвидность в банки, предприятия. Я считаю, что очень важным направлением является полное использование экономического потенциала наших стран, а это, прежде всего, сопряжено с использованием наших резервов, привлечением прямых инвестиций, международной ликвидности", — считает глава МФЦА.

По его мнению, реализация этих сценариев будет проблемной для таких стран, как Россия и Казахстан, поскольку курс на изоляцию и полное импортозамещение не позволит им сохранить темпы роста, которые нужны для устойчивого социально-экономического развития. Но страны могут подготовиться к этому и даже получить выгоду — если смогут занять достойное место в формирующихся сейчас торговых блоках. Создание таких блоков — входит в третий сценарий развития экономики.

"Мы видим, как могут протекать процессы в еврозоне и отдельно процессы, связанные со странами англо-саксонского мира. США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия – эти страны могут стать определённым торговым блоком. Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, и, безусловно мы в Евразийском экономическом союзе в рамках сопряжения этого объединения с Экономическим поясом Шёлкового пути. Будет разделение на макрорегионы, и здесь особенно важна роль, например, нашей организации и вообще финансовых систем – она, прежде всего, будет заключаться в сопряжении таких макрорегионов друг с другом", — заключил Келимбетов.