МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Финансовое положение и долговая нагрузка крупнейших российских компаний в настоящее время существенно лучше, чем в кризисы 2008 и 2014 годов, заявил в интервью РИА Новости вице-президента Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов Алексей Гренков.

"Исторически большинство крупнейших российских компаний является экспортерами, потому сегодня их текущее финансовое положение, в первую очередь, определяется мировыми ценами на сырье. При этом мы отмечаем, что в отличие от предыдущих кризисов, крупнейшие российские корпорации, в основной массе, подошли… в лучшей финансовой форме", — говорит Гренков.

"На мой взгляд, их финансовое положение и финансовая подушка сейчас существенно лучше того, что было в 2008 и 2014 годах. Предыдущие сложные экономические ситуации не прошли даром, и, за редким исключением, долговая нагрузка наших клиентов оказалась ниже, чем в прежние кризисные годы", — добавил Гренков.

Вице-президент Сбербанка отметил, что всё же у некоторых компаний какие-то проблемы есть и будут появляться, поскольку не все успели подготовиться. Так, представители всех отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, уже обратились в банк за той или иной формой поддержки или реструктуризацией.

"Но это нельзя назвать массовой тенденцией — нужно понимать, что в ряде отраслей обратилось только несколько компанией, в других отраслях клиенты и вовсе говорят, что сами хорошо справляются", — пояснил он.

По словам Гренкова, компании, по-прежнему, привлекают финансирование, в том числе в валюте. Однако, подчеркнул вице-президент Сбербанка, темпы привлечения нового финансирования ниже, чем до кризиса. При этом банк, по-прежнему, ожидает рост кредитного портфеля крупнейших клиентов, но это будут сравнительно небольшие темпы.