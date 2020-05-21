МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 30,5 пункта с уровня апреля в 13,6 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 25 пунктов.

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в мае вырос до максимума за два месяца в 39,5 пункта против 33,4 пункта в апреле, ожидался рост до 38 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в мае, по предварительной оценке, составил 28,7 пункта против 12 пунктов в апреле. Ожидался рост до 25 пунктов.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в мае, по предварительной оценке, составил 31,4 пункта против уровня апреля в 17,4 пункта. Аналитики ждали значения показателя на уровне 34,1 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 31,4 пункта с 16,2 пункта в апреле, PMI в области промышленного производства страны поднялся до 36,8 пункта с 34,5 пункта в апреле. Все показатели Германии находятся на максимальных отметках за последние два месяца.

Композитный индекс деловой активности во Франции в мае, по предварительной оценке, вырос до 30,5 пункта с уровня апреля в 11,1 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 29,4 пункта против 10,2 пункта месяцем ранее, PMI в области промышленного производства страны вырос до 40,3 пункта с 31,5 пункта в апреле.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.