МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Кредитный профиль РФ устойчив к возможным экономическим и фискальным рискам из-за пандемии коронавируса, заявил вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).

В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Baa3" со стабильным прогнозом. В апреле агентство ухудшило прогноз по ВВП РФ на 2020 год до падения на 5,5% с ожидавшегося ранее роста на 0,5%, в 2021 году ожидается рост ВВП на 2,2%.

В ходе выступления на конференции агентства Вольманн указал, что текущая оценка рейтинга РФ учитывает ожидание, что пандемия коронавируса в среднесрочной перспективе негативно отразится на экономике страны, в частности, через низкие цены на нефть. Тем не менее, существующие инструменты и буферы капитала "придадут гибкости" кредитному профилю РФ, считает эксперт.

"Мы могли бы увидеть негативное влияние на рейтинг России, если госбюджет и внешняя позиция значительно ухудшатся, сильнее, чем мы ожидаем", — указал Вольманн. Он привел пример с предыдущими финансовыми кризисами, когда курсы валют падали, что негативно влияло на доходы компаний и в целом на экономику страны.

"Текущий прогноз и рейтинг РФ отражают более устойчивую позицию страны к таким шокам в будущем. Таким образом, как мы отмечали, существующие инструменты снижают риски возникновения таких негативных событий", — добавил он.