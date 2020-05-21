МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию до конца 2020 года по цене 230 долларов за тонну, говорится в сообщении компании.

"Уралкалий" считает, что ценовые параметры соглашения соответствуют рыночной конъюнктуре.

"Контракт подписан с компанией IPL — крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений, на поставку хлористого калия до конца 2020 года. Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляет 230 долларов США за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR)", — говорится в сообщении.

"Уралкалий" считает, что ценовые параметры достигнутого соглашения в целом соответствуют рыночной конъюнктуре, которая в условиях экономического кризиса в равной степени отвечает интересам как потребителей, так и производителей, а также позволит максимально сохранить позиции компании на одном из ключевых рынков потребления", — приводятся в релизе слова гендиректора компании "Уралкалий Трейдинг" (трейдинговое подразделение производителя) Александра Терлецкого.