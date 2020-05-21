КИЕВ, 21 мая — ПРАЙМ. Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда, до 1 миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, заявил глава министерства финансов Украины Сергей Марченко.

"Что касается внешних долгов, то мы стараемся финализировать нашу программу с МВФ и выйти на борд в ближайшее время. Это позволит получить от МВФ около 3,5 миллиарда долларов в этом году, плюс это позволит разблокировать финансирование Всемирного банка — еще до миллиарда", — заявил Марченко в интервью изданию "Новое время", которое опубликовано в четверг.

Вместе с тем глава Минфина сказал, что получение этих средств позволит Киеву получить дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро от Евросоюза.

Он также сообщил, что Украина ожидает первый транш от МВФ по новой программе кредитования в размере минимум 1,75 миллиарда долларов до конца мая.

"Мы сейчас финализируем меморандум и после этого ожидаем решения борда МВФ о новой программе. Ожидаем первый транш до конца мая, его объем будет как минимум 1,75 миллиарда долларов", — заявил Марченко.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил уверенность, что Киев и МВФ подпишут меморандум о новой программе кредитования в мае.

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.