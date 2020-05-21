МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов выступил с предложением ввести в стране уголовную ответственность за "серые" зарплаты. Жесткость ответственности не будет зависеть от суммы выплат.

Сенатор направил свои инициативы в общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ после пандемии коронавируса.

Автор инициативы считает, что необходимо "привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат".

Сейчас в России уголовная ответственность предусмотрена только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым "серая" зарплата которых превышает отметку в 100 тысяч рублей.

В свою очередь глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов считает, что это предложение может усугубить экономические проблемы, вызванные пандемией.

"Проблема очень серьезная. Но не каждую серьезную проблему надо решать уголовным кодексом. Это, прежде всего, проблемы экономики, налогов. Тем более, сейчас, во время кризиса экономики, вызванного пандемией. Введение уголовной ответственности за "серые" зарплаты может взорвать и без того напряженную ситуацию", — сказал Жданов.

Глава экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева считает, что вводить уголовную ответственность за выплату "серых" зарплат стоит только после создания предпосылок для выхода бизнеса из тени, и даже этом случае целесообразно в случае первого нарушения применять административные наказания.

"Вводить уголовную ответственность именно за выплату "серых" зарплат стоит все же после создания всех предпосылок для обеления бизнеса, что включает в себя и новые требования, прорабатываемые в рамках "регуляторной гильотины", по аналогии с амнистией капиталов необходимо предусмотреть правовые механизмы и для выхода бизнеса из тени и другие. Тогда одновременно имеет смысл и ужесточать требования, вводя в том числе дополнительные статьи уголовной ответственности", — считает Авдеева.

По ее мнению, предложение привлекать к уголовной ответственности "вне зависимости от сумм выплат" нельзя считать целесообразным, так как это не будет учитывать малозначительность деяния. "Статьями, предусматривающими уголовную ответственность в сфере экономики, предполагается наступление такой ответственности при достижения определенного порога крупности или значительности. Поэтому в данном случае, если криминализировать деяние целесообразно все же идти через привлечение к административной ответственности в случае первичного нарушения", — считает она.

При этом уголовная ответственность должна наступать с достижением определенного порога, который должен быть не только в абсолютных величинах, но и учитывать соотношение "серой" зарплаты к общему показателю выплаченной зарплаты с уплатой всех налогов и иных обязательных отчислений, уверена юрист.

"Сама по себе проблема "серых" зарплат действительно существует, причиняя ущерб не только бюджету государства, но и снижая защищенность самих сотрудников. Поэтому этот вопрос прорабатывать необходимо", — заключила она.