МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о последствиях пандемии коронавируса, заявил, что глобальный мир останется, но станет "безусловно другим".

"Рынки, скорей всего, будут закрытыми и суженными ещё достаточно долго, но это не означает, что с глобализмом как с определённым движением последних лет покончено. Глобальный мир останется, но он безусловно станет другим", — сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.

По его мнению, нет сомнений в том, что цифровые технологии после пандемии останутся. При этом, по словам Медведева, транспарентность в период кризиса является условием для выживания.

"Нам нужно делиться информацией — информацией научной, информацией практической, навыками, различного рода технологическими решениями", — отметил он.

СИТУАЦИЯ В РОССИИ

Программа поддержки бизнеса в России во время пандемии будет расширяться, но кризис пока продолжается, заявил в четверг зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что сейчас страны находятся на стадии выживания — как экономики, так и в прямом смысле этого слова, поскольку медицинские системы работают на износ.

"Для нас очень важно… поддержать всех, особенно малый и средний бизнес, который в значительной степени пострадал. Особенно тот бизнес, который был связан с оказанием реальных услуг населению, имею в виду рестораны, гостиницы, другие места, где оказывались услуги. У нас тоже есть программа, мы ее обязательно продолжим и, очевидно, будем расширять", — сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.

При этом в ответ на вопрос, какие уроки можно вынести из пандемии коронавируса, он отметил, что на эту тему будет написана не одна докторская диссертация. "Пока нет смысла подводить итоги, поскольку кризис продолжается, к сожалению", — сказал Медведев.