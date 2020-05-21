МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ значительно вырастет в связи с наращиванием госрасходов для финансирования поддержки экономики и граждан на фоне коронавируса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.

"Первое, вы знаете, мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом, это приведет, конечно, к значительному росту выпуска ОФЗ. Это будет масштабнейший рост эмиссии наших ценных бумаг", — рассказал он.

При этом он выразил беспокойство тем, что банки, которым, таким образом, "будет предложено большое количество инструментов первоклассного качества", где нет рисков, станут "отдавать предпочтение" им, а не финансированию проектов в экономике.

РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.