МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Полномочия ушедшего из Минэкономразвития Азера Талыбова распределены между двумя заместителями главы министерства Владиславом Федуловым и Сергеем Назаровым, сообщает пресс-служба министерства.

Теперь Федулов курирует управление делами Минэкономразвития, финансовый департамент, а также департамент кадровой политики и развития персонала. Помимо этого за ним закреплена цифровая экономика и мониторинг реализации нацпроектов.

Сергею Назарову перераспределены полномочия по координации деятельности в части федеральной адресной инвестиционной программы, ведение государственных целевых программ и капитальных вложений. Параллельно он продолжает вести реализацию региональных инвестиционных программ и координацию социально-экономического развития.

"Полномочия Азера Талыбова перераспределены между Владиславом Федуловым и Сергеем Назаровым. В частности, теперь Федулов курирует управление делами Минэкономразвития, финансовый департамент, а также департамент кадровой политики и развития персонала. Помимо этого за Владиславом Федуловым закреплена цифровая экономика и мониторинг реализации нацпроектов", — говорится в сообщении.

В среду, 20 мая, сообщалось, что Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ по собственной просьбе. Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. До назначения он работал руководителем секретариата председателя Банка России и руководителем аппарата помощника президента РФ.