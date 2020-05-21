МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году составили 2,124 триллиона рублей, что на 12% выше 2018 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Доходы федерального фонда составили 2 триллиона 124 миллиарда рублей, что на 1,2% выше утвержденного объема. По сравнению с 2018 годом доходы возросли на 12%",- сказал Мурашко на заседании правительства.

По его словам, около 14 миллиардов рублей было перечислено в 2019 году на оплату родовых сертификатов. "По заявкам Фонда социального страхования на оплату родовых сертификатов перечислено 14 миллиардов рублей. Бюджет исполнен в полном объеме",- сказал Мурашко.