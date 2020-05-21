МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 мая, снизилось на 249 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 2,687 миллиона и составило 2,438 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 581 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 2,4 миллиона. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 2,981 миллиона.