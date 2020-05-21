МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Национальный банк Кувейта, который является крупнейшим в стране, прогнозирует, что дефицит бюджета государства в начавшемся 1 апреля 2020-2021 финансовом году достигнет 40% ВВП, сообщает агентство Блумберг.

"Это будет максимальное значение со времен войны в Персидском заливе 1991 года и ее последствий. По прогнозам МВФ, ни в одной стране в текущем календарном году дефицит бюджета не превысит 30% ВВП", — пишет агентство.

Отмечается, что в текущем положении вещей виновата крайняя зависимость Кувейта от нефти: на долю продаж углеводородов приходится около 90% совокупных государственных доходов. "Цены на нефть почти наполовину ниже того уровня, который необходим Кувейту для сбалансированного бюджета до обязательного ежегодного перечисления 10% доходов в фонд благосостояния", — поясняется в сообщении.

В начал мая Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, призвал правительство страны рационализировать расходы и уменьшить зависимость эмирата от нефти. По словам эмира, на финансовом положении страны и обесценивании ее активов и инвестиций в особенности сказывается резкое снижение цен на нефть.

Цены на нефть с начала года упали почти в 2 раза, особо сильное падение пришлось на март и апрель на фоне пандемии коронавируса, которая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику и спрос на сырье.