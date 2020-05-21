МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину выделить 41,4 миллиарда рублей на поддержку вузов, учреждений здравоохранения и науки.

"Мы сочли возможным предложить вам выделить определенные финансовые ресурсы на поддержку федеральных учреждений высшего образования, здравоохранения и науки. Финансовые ресурсы по культуре мы уже направили. И мы приблизительно оцениваем объем таких финансовых ресурсов, без учета культуры, которая уже получила деньги, в 41,4 миллиарда рублей", — сказала она на совещании у президента.

Голикова уточнила, что "раздавать" эти финансовые ресурсы не будут, и предложила завершить мониторинг потребности федеральных учреждений в такого рода ресурсах и распределить финансы таким образом, чтобы это обеспечивало приоритетные расходы.

"По результатам, может быть, двух этапов выделения таких финансовых ресурсов мы бы были абсолютно спокойны, что все те задачи, которые вы поставили перед федеральными учреждениями, будут в полном объеме исполнены", — добавила Голикова.