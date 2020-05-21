МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россия будет наращивать доступность бесплатного высшего образования, прежде всего это касается вузов в регионах, нужно также проработать вопрос о снижении ставок по образовательному кредиту с 8% до 3%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем наращивать доступность бесплатного высшего образования. Прежде всего в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации. Но у молодых людей должны быть и другие возможности получить образование. В том числе оплатить обучение за счет образовательного кредита, и сделать это на максимально льготных условиях. В этой связи прошу правительство совместно с банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательному кредиту с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов. А на этапе их выплат — увеличить размер налогового вычета. Причем вычеты должны предоставляться как на сам кредит, так и на проценты по нему", — сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Путин также призвал существенно расширить возможности для студентов вузов и колледжей работать, получать опыт и дополнительный доход.