МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки санкциями против Венесуэлы заблокировали более 116 млрд долларов.

Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"В результате односторонних ограничительных мер США совокупный объем заблокированных венесуэльских активов составляет более 116 млрд долларов. Тем самым от страны просто отрезают ресурсы и возможности для того чтобы приобрести столь необходимые диагностические лекарственные средства, вакцины, предметы индивидуальной защиты, медицинское оборудование и расходные материалы", — заявила она во время брифинга в четверг.

"Действие введенных против Венесуэлы экономических санкций сродни просто такому эффекту коронавируса на организм человека. И в том, и в другом случае поражается система подачи кислорода. Я понимаю, что это очень символический образ, более художественный, но так или иначе пытаются сделать США, часть политического истеблишмента, все для того, чтобы удушить Венесуэлу", — подчеркнула она.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.