МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в апреле сократилось на 17,8% по сравнению с показателем марта — до 4,33 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали падения числа таких сделок на 18,9%, до 4,3 миллиона.ъ

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в апреле составила 3%,что соответствует уровням марта 2020 года и апреля 2019 года.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 3,94 миллиона, в месячном выражении отмечено снижение на 16,9%, в годовом — на 15,5%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 7,3%, до 288,7 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в апреле составил 390 тысяч, что на 26,4% меньше по сравнению с мартом и на 31,6% — в годовом исчислении. Средняя цена такой недвижимости выросла на 7,1% в годовом выражении, до 267,2 тысячи долларов.