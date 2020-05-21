МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает значительного недопоступления ненефтегазовых доходов в бюджет в 2020 году, и возможно — в 2021 году, планирует покрывать их за счет увеличения займов, но эта мера будет временной, среднесрочный бюджет РФ надо будет постепенно приводить в соответствие с возможностями экономики, ограничивая расходы бюджетным правилом, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Конечно, в текущем году мы увеличим объем заимствований по сравнению с параметрами бюджета, утвержденными в соответствии с правилами — у нас ожидается значимое недопоступление ненефтегазовых налогов, необходимо направить дополнительные ресурсы на антикризисные меры", — сказал Силуанов.

Валовые заимствования РФ на внутреннем рынке планируются в 2020 году в размере 2,3 триллиона рублей, а чистая сумма заимствований составляет 1,7 триллиона рублей.

"К осени также будем пересматривать наши среднесрочные параметры — в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, адаптации экономики — будем уточнять и оценки поступления ненефтегазовых доходов на новую бюджетную трехлетку. Можно будет подумать над тем, чтобы частично временное снижение ненефтегазовых доходов покрыть за счет дополнительных заимствований в 2021 году", — добавил глава Минфина.

При этом он подчеркнул, что здесь нужно быть аккуратными. "Мы не хотим забирать дефицитный кредитный ресурс у частного сектора в период восстановления экономики. В любом случае бюджет нужно будет постепенно приводить в соответствие с возможностями экономики — ограничение предельных расходов параметрами бюджетных правил в трехлетнем бюджете точно отменять не планируется", — сказал Силуанов.

Отмена или пересмотр бюджетного правила в РФ сейчас не обсуждается, это хороший механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Никакой отмены бюджетных правил сейчас не обсуждается. Оно себя хорошо зарекомендовало как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть. Уже было несколько проверок на прочность. Взять хотя бы текущую ситуацию. Всего месяц назад цены на нефть опускались ниже 10 долларов за баррель. При этом курс реагировал не очень остро, инфляция сохранялась даже ниже ориентира Банка России, долгосрочные процентные ставки в экономике остались стабильными", — заявил Силуанов.

При этом он напомнил, что в части бюджетной политики, по сути, только благодаря действующим правилам власти в нынешней ситуации имеют возможность не только не сокращать расходы, но и оказывать временные меры поддержки гражданам, пострадавшим отраслям экономики и предприятиям в связи с введенными ограничениями. "Поэтому, ни о какой отмене не может быть речи. Параметр цены нефти в бюджетных правилах точно пересматривать не планируется", — подчеркнул министр.

Бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов бюджета РФ от экспорта нефти и газа, когда стоимость энергоносителей на рынке выше установленной цены отсечения, и напротив, при падении цен, допускает расходование накопленных средств на финансирование бюджетных обязательств. Изначально планка отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, но она индексируется каждый год, и в 2020 году составляет около 42 долларов за баррель.