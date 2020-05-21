МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Дополнительные затраты на восстановление экономики мира после пандемии коронавируса могут достичь 10 триллионов евро в течение двух лет, заявил ведущий специалист Генерального директората по вопросам борьбы с изменением климата Европейской комиссии Сирил Лойзель в ходе дискуссии "Пойдет ли России "зеленым" курсом Европы" в четверг.

"По нашим оценкам, около 10 триллионов евро дополнительных инвестиций должны быть сделаны в мире в следующие два года для того, чтобы восстановить экономику", — сказал Лойзель.

"Эти деньги, в том числе, будут выделены из бюджета Евросоюза, но надо, чтобы эти деньги не создали дополнительных проблем", — добавил эксперт.

Он также уточнил, что ЕС утвердит план экономического восстановления, с учетом "зеленого" курса, в конце месяца. По словам Лойзеля, ЕС намерено менять экономику, выходя из пандемии "более зеленой".

"Зеленый" курс не должен оставаться на полях повестки дня, он самая ее сердцевина", — подчеркнул Лойзель.

"Зеленый" курс Европы (green deal) был предложен в конце прошлого года председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он предполагает, что к 2050 году ЕС станет "углеродной нейтральным", а также предлагает комплекс структурных изменений, которые позволят обеспечить развитие Европы и сохранение экологии и климата.