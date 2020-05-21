МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа отложил на 8 июня рассмотрение кассационной жалобы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали незаконным приказ ведомства о возбуждении антимонопольного дела в отношении двух нефтетрейдеров, подозреваемых в картельном сговоре на биржевых торгах топливом.

Как следует из опубликованного определения суда, окружной суд 14 мая пришел к выводу о невозможности рассмотреть дело в данном судебном заседании. Ранее в картотеке арбитражных дел ошибочно сообщалось, что суд отклонил кассационную жалобу ведомства на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

ФАС в феврале 2019 года возбудила дело против нефтетрейдеров АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл" в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018 года. Трейдеров подозревали в картельном сговоре на биржевых торгах на СПбМТСБ. Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Первая инстанция в августе 2019 года по заявлению компании "Солид-товарные рынки" признала недействительным приказ ФАС о возбуждении антимонопольного дела и определение ведомства о назначении дела к рассмотрению.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия компаний подпадают под нарушение норм закона "О противодействии манипулированию рынком", а не закона "О защите конкуренции", по которому возбудила дело ФАС. Главное отличие указанных составов правонарушения в том, что нормы первого из них применяются конкретно к организованным торгам, отметил суд. По его мнению, ФАС вышла за пределы полномочий, применив не тот состав антимонопольного правонарушения.

Кроме того, суд указал, что оспариваемые акты антимонопольного ведомства вопреки закону не содержат описания выявленных признаков нарушения антимонопольного законодательства, а также доказательств, фактических и иных обстоятельств, которые свидетельствуют об их наличии.

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета 2018 года. Кабмин в той ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая. Однако осенью 2018 года цены снова начали расти, что вновь потребовало вмешательства властей.