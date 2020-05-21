МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Спад промышленного производства в России в апреле 2020 года составил 6,6% в годовом выражении против роста на 0,3% в марте, следует из сообщения Росстата.

В месячном выражении спад промпроизводства в апреле составил 9,2% после роста на 6,4% в марте.

По итогам января-апреля в годовом выражении снижение промышленного производства составило 0,6%.

Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год позволит ведомству повысить качество публикуемой информации — индексы отдельных отраслей и товарных позиций будут более точными и выверенными.