МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Производство пива (кроме отходов пивоварения) в России в апреле увеличилось на 14,2% по сравнению с мартом текущего года, тогда как выпуск сигарет, напротив, снизился на 13,5%, следует из материалов Росстата.

По сравнению с апрелем 2019 года выпуск пива в РФ в прошлом месяце снизился на 1,2%, сигарет — на 19%. В целом за четыре месяца в стране, по данным статистического ведомства, было произведено 234 миллиона декалитров пива и 70,8 миллиарда штук сигарет.

В свою очередь производство минеральных и питьевых вод в апреле снизилось на 9,6% в годовом выражении и на 10,6% — в месячном, а за четыре месяца было выпущено 4,8 миллиарда полулитров воды. Производство соков из фруктов и овощей выросло на 1,2% к апрелю прошлого года (к марту 2020 года — минус 5,6%), выпуск за четыре месяца — 300 миллионов условных банок.

В целом производство напитков в РФ в апреле снизилось на 0,6% в годовом выражении, но выросло на 11,2% — в месячном, тогда как производство табачных изделий уменьшилось на 18,3% в годовом и на 12,4% — в месячном выражении.