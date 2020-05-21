МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Производство средств индивидуальной защиты в апреле в России выросло почти в 2 раза по отношению к марту 2020 года и к апрелю 2019 года, следует из данных Росстата.

"Изготовление защитной одежды, в том числе средств индивидуальной защиты, выросло в апреле на 96,6% по сравнению с апрелем 2019 года и на 98,9% по сравнению с мартом 2020 года", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Россия за месяц нарастила производство медицинской техники. "Выпуск сложного электронного оборудования, применяемого в медицинских целях для диагностики и терапии, увеличился в апреле на 98,7% по сравнению с апрелем 2019 года и на 68,5% по сравнению с мартом 2020 года", — говорится в сообщении.

При этом Росстат отмечает, что ряд предприятий из смежных отраслей, ранее производивших сложную бытовую технику и радиоэлектронную аппаратуру, перепрофилировались на производство востребованного медицинского оборудования.

Статистическое ведомство также отмечает, что на фоне общего снижения промпроизводства в апреле на 9,2% в месячном выражении и на 6,6% в годовом, производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, наоборот, показывало рост. Так, данный показатель увеличился на 13,5% к апрелю 2019 года и на 20% к марту 2020 года;

"Например, изготовление лекарственных средств выросло в апреле 2020 на 15,4%. Выпуск гликозидов, алкалоидов растительного происхождения, их солей, простых и сложных эфиров и прочих производных вырос в апреле в 2,6 раза по сравнению с апрелем 2019 года и на 78% по сравнению с мартом 2020 года, составив 10,5 тонны", — следует из данных Росстата.