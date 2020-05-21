МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Розничная цена на бензин в России не менялась две недели подряд: за период с 11 по 17 мая составила 44,83 рубля за литр, однако дизельное топливо подешевело ещё на 1 копейку — до 47,71 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Так, по данным статистического ведомства, средние цены на бензин марки Аи-92 и Аи-98 не изменились к 18 мая, составив 42,38 рубля за литр и 52,07 рубля за литр соответственно. Бензин марки Аи-95 подорожал на 2 копейки — до 45,83 рубля за литр.

Снижение цен на бензин был зафиксирован в Якутске — на 0,2%, в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском – на 0,1%. Рост цен отмечен в Челябинске – на 0,5%, Петрозаводске и Нальчике – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

Производство бензина в РФ с 11 по 17 мая выросло на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 534,2 тысячи тонн. При этом в целом за март рост составил 9,4% — до 3,59 миллиона тонн по сравнению с февралем.

Производство дизтоплива с 11 по 17 мая снизилось на 2,2% — до 1,397 миллиона тонн, а в марте по сравнению с предыдущим месяцем оно выросло на 5,7% и составило 7,137 миллиона тонн.