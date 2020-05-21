МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Производство гречневой крупы в России в апреле 2020 года увеличилось на 49,7% по сравнению с апрелем прошлого года и составило 59,7 тысячи тонн, выпуск мясных консервов вырос на 47,2% — до 66,1 миллиона условных банок, говорится в сообщении Росстата.

"Производство продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из драйверов роста (рост на 3,7% и 8,3%, соответственно, по сравнению с апрелем и январем-апрелем прошлого года). Производство гречневой крупы в апреле 2020 года составило 59,7 тысячи тонн. Рост к апрелю 2019 года составил 49,7%, к марту 2020 года — 15,9%", — говорится в сообщении.

В свою очередь выпуск свекловичного сахара в апреле увеличился на 26,6% к апрелю прошлого года — до 94 тысяч тонн. "Изготовление мясных консервов в апреле 2020 года составило 66,1 миллиона условных банок, что на 47,2% больше, чем в апреле прошлого года и на 29,2% больше, чем в марте 2020 года", — добавляет статистическое ведомство.

Производство мясной продукции для детского питания, в том числе из мяса птицы, выросло на 30,4% в годовом выражении и на 21,1% — в месячном, составив 2,3 тысячи тонн. Росстат указывает, что продолжает повышаться и выпуск макаронных и аналогичных мучных изделий: рост к апрелю 2019 года составил 36,7%, к марту 2020 года — 8,9%, за апрель выпущено 157,4 тысячи тонн продукции.

Выпуск рафинированного подсолнечного масла и его фракций вырос в апреле на 38,2% в годовом выражении и на 6,8% по сравнению с мартом текущего года, составив 247,6 тысячи тонн, а нерафинированного подсолнечного масла и его фракций — на 30,8% по сравнению с апрелем 2019 года, достигнув 552 тысяч тонн.