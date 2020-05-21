МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в апреле 2020 года увеличилось на 14,2% по сравнению с апрелем прошлого года, а выпуск сливочного масла повысился на 8,1%, при этом в прошлом месяце снизилось производство хлебобулочных изделий, следует из материалов Росстата.

По сравнению с мартом текущего года производство муки выросло на 4,7%, а сливочного масла — на 3,8%. В январе-апреле 2020 года, по данным статистического ведомства, в России было изготовлено 2,9 миллиона тонн муки и 89,7 тысячи тонн сливочного масла.

При этом выпуск хлебобулочных изделий в апреле снизился на 3% в годовом выражении (к марту 2020 года — на 3,8%, в январе-апреле произведено 1,8 миллиона тонн), кондитерских изделий — на 6,9% (к марту — на 7,3%, в январе-апреле выпущено 1,2 миллиона тонн).

Выпуск мяса в России в апреле увеличился на 6,2% в годовом выражении (по сравнению с мартом — снижение на 3,1%, производство за четыре месяца — 953 тысячи тонн), мяса и субпродуктов домашней птицы — на 0,8% (снижение на 3,5% к марту, за четыре месяца — 1,6 миллиона тонн), мясных полуфабрикатов — на 3,2% (снижение на 6,3% к марту, за четыре месяца — 1,2 миллиона тонн).

В свою очередь производство колбасных изделий в апреле снизилось на 0,1% в годовом выражении, но выросло на 0,8% — в месячном (в январе-апреле произведена 721 тысяча тонн). Производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков выросло на 4,3% к апрелю прошлого года, но снизилось на 17,8% к марту текущего года (выпуск за четыре месяца — 1,5 миллиона тонн).

Россия в январе-апреле произвела 1,8 миллиона тонн молока (кроме сырого, плюс 4,6% к апрелю 2019 года и минус 3,6% к марту 2020 года), 150 тысяч тонн маргарина (минус 13,1% и минус 10,5% соответственно), 178 тысяч тонн сыров (плюс 1,4% и минус 10,4% соответственно). Производство переработанного и консервированного картофеля снизилось на 1,9% к апрелю прошлого года (к марту — на 23,9%, выпуск за четыре месяца — 111 тысяч тонн).