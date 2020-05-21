МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Волатильность в отраслях обрабатывающих производств РФ в текущих экономических условиях закономерна и ожидаема, предсказуемо и замедление темпов промпроизводства в наименьшей степени защищённых от воздействия внешних рынков отраслях, говорится в сообщении Минпромторга к публикации статистики Росстата.

В марте текущего года, согласно данным Росстата, промышленность немного замедлила свои темпы роста и индекс промышленного производства к марту прошлого года составил 100,3%. В апреле динамика промышленного производства продолжила тренд и снизилась на 6,6% по сравнению с апрелем 2019 года.

"Очевидно, что быстрое распространение пандемии и принятие мер по смягчению ее последствий и закрытию предприятий на большей части планеты делает неизбежным более сильное снижение спроса и нарушение поставок. Об этом свидетельствуют также данные по индексу промышленного производства в США, где в апреле фиксируется замедление промышленного производства до 86,3% по отношению к апрелю предыдущего года", — отмечает ведомство.

"Таким образом, Минпромторг России считает, что волатильность в текущих экономических условиях в отраслях обрабатывающих производств закономерна и ожидаема. Вместе с тем, на фоне нестабильной рыночной конъюнктуры, а также в условиях сжатия потребительского спроса было предсказуемо замедление темпов промышленного производства в наименьшей степени защищённых от воздействия внешних рынков отраслях таких, как автомобилестроение, легкая промышленность, деревообработка, индустрия детских товаров, а также в некоторых сферах металлургии", — также отмечает Минпромторг.

Спад будет зависеть от тяжести и продолжительности пандемии в различных регионах, а также от слаженности действий правительства и региональных властей, добавляет ведомство со ссылкой на экспертное мнение.