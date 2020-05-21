ВАШИНГТОН, 21 мая /ПРАЙМ/. Нефтяные цены оттолкнулись от дна и перешли к устойчивому восстановлению, таким мнением поделился глава американского минэнерго Дэн Бруйетт в ходе встречи со своими советниками в четверг.

"Мы достигли дна и сейчас идет восстановление нефтяных цен", — сказал он в режиме телеконференции.

Он напомнил о том, что президент США Дональд Трамп принимал активное участие в переговорах с Саудовской Аравией и Россией, и в результате сторонами были достигнуты соглашения, которые "помогли стабилизировать цены на нефть". Он также добавил, что минэнерго США продолжит решать вопрос недостатка нефтехранилищ, что стало одной из основных причин нефтяного кризиса.

"Мы сделаем все, чтобы бизнесы пережили пандемию и оказались сильнее, чем были до этого", — также отметил он.

Несмотря на новое соглашение об ограничении добычи нефти, достигнутое в рамках ОПЕК+, цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на бирже NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом и переполнением нефтехранилищ в США. После этого Трамп поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.

Позже цены устремились вверх, и через месяц после того коллапса уже находятся на уровнях выше 30 долларов за баррель. Так, WTI отыграла своё падение и торговалась ранее в четверг в "зеленой зоне", находясь сейчас на уровнях 33-34 доллара за баррель по контракту с поставкой в июле. Трейдеры ожидают, с одной стороны, роста спроса на сырьё в связи с постепенным снятием карантинных ограничений в мире, а с другой — действенности ограничений предложения со стороны ОПЕК+.