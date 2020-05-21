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МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Участники транспортного рынка и Минтранс России направили в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) свои позиции по вопросу возобновления действия после 1 июня антидемпинговой пошлины на украинские железнодорожные колёса, в едином мнении они не сошлись, следует из их писем, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Железнодорожные операторы несколько лет назад подняли тему дефицита колес для грузовых вагонов и роста цен на них. Ликвидировать нехватку предлагалось, в том числе за счёт импорта из других стран. В июле 2019 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) отменила антидемпинговую пошлину в 34,22% на колеса c Украины до 1 июня 2020 года. Организация в мае текущего года сообщила, что провела повторное антидемпинговое расследование и видит основания для возобновления действия после 1 июня антидемпинговой пошлины на украинские железнодорожные колёса и ждёт мнения по этому вопросу от участников российского транспортного рынка.

ВОЗОБНОВИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ

Минтранс России в письме ЕЭК, которое подписано замминистра транспорта Владимиром Токаревым, в свою очередь отмечает, что в 2020 году существенно изменилась ситуация на рынке цельнокатаных колёс. Производственные мощности заводов составляют около 2,4 миллиона единиц в год, из них значительная доля приходится на производителей России (Evraz и ОМК) и Казахстана, на долю украинской "Интерпайп" — 500 тысяч, квота на ввоз колёс из Китая — 200 тысяч.

"В результате негативной экономической конъюнктуры и снижения объемов железнодорожных перевозок наблюдается падение спроса на цельнокатаные колёса, что в свою очередь привело к снижению загрузки российских предприятий на 50%. В результате чего, профицит цельнокатаных колёс на рынке может составить около 600-800 тысяч штук в год с учётом импортных поставок", — пишет Минтранс России.

Кроме того, добавляется в письме, украинская сторона, возможно, прибегает к нерыночных практикам стимулирования закупок цельнокатаных колёс собственного производства на территории ЕАЭС путём введения запрета на допуск вагонов, оборудованных колёсами китайского производства на свою инфраструктуру.

"Минтранс России… полагает целесообразным ускорить принятие решение о возобновлении действий антидемпинговой меры в отношении цельнокатаных колёс из Украины", — резюмирует министерство.

Минтранс также приводит в письме позиции одного из производителей колёс — Evraz. Там сказано о падении спроса на железнодорожные колёса и снижении загрузки мощностей российских предприятий, а также возникновении профицита мощностей с учётом импортных поставок. Производитель в письме за подписью вице-президента Ильи Широкоброда просит поддержать возобновление действия антидемпинговой пошлины.

Позиция РЖД также заключается в том, чтобы возобновить действие антидемпинговой пошлины.

"В целях развития конкуренции за счёт наращивания объемов поставок отечественными производителями и формирования справедливого уровня цен на открытых торгах предлагается поддержать возобновление действия антидемпинговой пошлины на цельнокатаные колёса при обеспечении мониторинга и контроля ситуации на рынке с целью своевременного реагирования на изменение конъюнктуры", — говорится в письме первого замгендиректора РЖД Вадима Михайлова.

Аргументы против пошлин высказаны в письме Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), объединяющего операторов железнодорожного транспорта, за подписью его председателя президиума организации Игоря Ромашова.

"Ситуация с обеспечением ЦКК (цельнокатаными колёсами — ред.) остаётся сложной: цены продолжают держаться на высоком уровне, превышающем почти в 3 раза уровень 2015 года. Решение о введении такой пошлины приведёт лишь к поддержанию завышения цен на ЦКК и даже их дальнейшему росту на рынке РФ", — пишет Ромашов.

Таким образом, резюмирует он, возобновление действия пошлины на украинские колёса приведёт к фактической девальвации предпринятых усилий по стабилизации рынка колёс и его приведения к экономически обоснованному диапазону цен.

В заключении письма Ромашов предлагает отказаться от возобновления пошлины.

По данным источников РИА Новости, вопрос по антидемпинговой пошлины на украинские железнодорожные колёса будет обсуждаться в ЕЭК в пятницу.