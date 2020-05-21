МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ приняло решение предоставлять РЖД субсидии на возмещение потерь в доходах, которые возникают из-за льготных тарифов на перевозку овощей и минеральных удобрений на Дальний Восток, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее субсидия предоставлялась железнодорожной монополии на возмещение потерь, возникающих из-за льготных тарифов только на перевозку зерна из ряда регионов Уральского и Сибирского федеральных округов.

Согласно подписанному постановлению, теперь субсидия из федерального бюджета также будет предоставляться РЖД на возмещение потерь, которые возникают при перевозках овощной продукции (свежая капуста, столовая свекла, морковь, томаты, огурцы, картофель, лук репчатый и сеянец) со станций железных дорог регионов Сибирского и Уральского округов в направлении станций субъектов Дальневосточного округа.

Кроме того, компенсироваться будут льготные тарифы на железнодорожные перевозки минеральных удобрений в направлении регионов Дальнего Востока, а также продуктов переработки семян масличных культур — из регионов Дальневосточного федерального округа в регионы Сибирского и Уральского округов.

"Порядок определения объемов грузов на текущий финансовый год, потери в доходах при транспортировке которых возмещаются за счет субсидий, утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации", — говорится в документе.