МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. ВВП России в 2020 году упадет на 5%, но 2021 году будет рост на 2,8%, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленном министерством экономического развития.

В 2022 и 2023 годах также ожидается рост экономики — на 3% и 3,1% соответственно.

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%. Свой прогноз Минэкономразвития по ситуации в экономике России в текущем году ранее не озвучивало. В начале апреля Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в условиях распространения коронавируса.