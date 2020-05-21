МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Годовая инфляция в России по итогам года составит 4%, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на 2020-2023 годы.

По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 3,1%, увеличившись за месяц на 0,6 процентного пункта. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина во вторник отметила, что динамика инфляции в стране в начале мая снижается.

Согласно прогнозу ведомства, годовая инфляция вырастет к концу текущего года до 4% и по итогу 2021-2023 годов останется на данном уровне.

Банк России ожидает, что инфляция составит 3,8-4,8% по итогам текущего года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.