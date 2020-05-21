МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Инвестиции в России в 2020 году упадут на 12%, в 2021 году вырастут на 4,9%, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.

При этом в 2022 году инвестиции в стране вырастут на 5,6%, а в 2023 году — на 5,7%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля заявила, что инвестиции в России в текущем году упадут, однако будут восстанавливаться по мере выхода из ситуации с коронавирусом.