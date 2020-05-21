МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Оборот розничной торговли в России в текущем году снизится на 5,2%, а уже в следующем году вырастет на 4%, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.

Затем темпы роста оборота ритейла начнут замедляться: в 2022 году — до 3,2%, а в 2023 году — до 2,8%.

При этом Минэкономразвития ожидает, что объем платных услуг населению по итогам текущего года рухнет на 10%, а в следующем году вырастет на 5,6% с последующим замедлением до 3,3% в 2022 году и 3% в 2023 году.

По итогам прошлого года оборот розничной торговли в России вырос на 1,9%, а объем платных услуг уменьшился на 0,9%.