МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития ожидает в 2020 году резкое снижение экспорта товаров из России до 268 миллиарда долларов с 419 миллиардов долларов в 2019 году, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленного министерством.

При этом далее ожидается, что объемы экспорта будут наращиваться. Так, в 2021 году министерство прогнозирует, что экспорт достигнет 301 миллиарда долларов, в 2022 — 360 миллиардов, а в 2023 — 400 миллиардов долларов.

Импорт, согласно данным МЭР, в 2020 году также сократиться — до 200 миллиардов долларов против 254 миллиардов в 2019 году. Тем не менее, в последующие три года объемы импорта будут увеличиваться. В 2021 году ожидается, что он достигнет 227 миллиардов, в 2022 — 256 миллиардов и в 2023 — 280 миллиардов долларов.