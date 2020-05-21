МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ уточнит параметры прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы в августе и сентябре, сообщил глава министерства Максим Решетников.

"Все сценарные условия подготовлены в условиях высокой неопределенности, сейчас у нас все определяется не экономическими, а скорее эпидемиологическими вопросами. Конечно, это все несколько затрудняет прогнозирование, поэтому параметры прогноза, в принципе, так и предусмотрено бюджетным процессом, они еще будут у нас уточняться и в августе, и в сентябре", — сказал Решетников на брифинге в четверг.