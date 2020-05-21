МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Министерство экономического развития России ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2020 году на уровне 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в 2019 году, однако предполагается, что в 2023 году цена достигнет 45,6 доллара, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленных ведомством.

Цена будет расти постепенно: в 2021 году она составит 35,4 доллара за баррель, в 2022 — 42,2 доллара, в 2023 — 45,6 доллара за баррель.

Согласно данным Минфина РФ, средняя цена нефти марки Urals в апреле составила 18,22 доллара за баррель, что в 3,9 раза меньше аналогичного периода прошлого года, когда цена держалась на уровне 71,54 доллара. Минимума Urals достигла 1 апреля, по данным агентства Argus, тогда баррель стоил 10,54 доллара.

Такие колебания на рынке нефти были вызваны отсутствием на тот момент договоренностей между странами ОПЕК+ о дальнейшем продлении сделки о сокращении добычи, а также падением спроса на это сырье в мире из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Тем не менее, за месяц марка немного отыграла падение, по данным агентства Argus на 20 мая, ее цена составляет около 33-34 доллара за баррель.