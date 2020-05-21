МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Реальные располагаемые доходы населения снизятся в 2020 году на 3,8%, но в 2021 году ожидается рост на 2,8%, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленных Минэкономразвития РФ.

При этом в 2022 году ожидается рост на 2%, а в 2023 — на 2,6%.

Реальная заработная плата в 2020 году, по прогнозу министерства, упадет на 3,9%, но в последующие три года ожидается рост. В 2021 году — на 3,1%, в 2022 — на 2%, в 2023 — на 2,5%.

Как сообщал в конце апреля Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% в годовом выражении.