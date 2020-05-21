МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ во втором квартале 2020 года составит 6%, без мер поддержки властей они могли бы упасть на 7,5%, сообщил глава министерства экономического развития Максим Решетников.

"Наша оценка, во втором квартале они снизятся на 6%. Если бы мы этих мер не приняли, падение было бы 7,5%", — сказал Решетников.

Он отметил, что речь идет о комплексе социальных мер, направленных на поддержание доходов населения.