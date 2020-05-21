МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. ВВП России в годовом выражении снизится во втором квартале 2020 года на 9,5%, на 6,3% — в третьем, на 5,2% — в четвертом, при этом в поквартальном выражении рост начнется с третьего квартала текущего года, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

Минэкономразвития в четверг переставило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы. Министерство ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 5%, в 2021 году будет рост на 2,8%.

"По темпам роста ВВП, у нас оценка, первый квартал — плюс 1,6%, второй квартал — минус 9,5%, третий квартал — минус 6,3%, четвертый квартал — минус 5,2%", — сказал Решетников.

"По мере ослабления карантинных ограничений ожидается возобновление роста ВВП в поквартальном выражении с третьего квартала (ко второму — ред.)", — отметил министр.