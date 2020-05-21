МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития ожидает, что активная фаза восстановления экономики РФ начнется в четвертом квартале и продолжится в 2021 году, сообщил глава министерства Максим Решетников.

Минэкономразвития в четверг переставило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы. Министерство ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 5%, в 2021 году будет рост на 2,8%.

"Мы ожидаем, что активная фаза восстановления экономики у нас начнется в четвертом квартале и продолжится в 2021 году", — сказал Решетников.