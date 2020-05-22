МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития учтет меры общенационального плана действий в экономике в целевом варианте прогноза на 2020-2023 годы, базовый прогноз составлен без них, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

Минэкономразвития в четверг представило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы. Министерство ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 5%, в 2021 году будет рост на 2,8%.

"Этот прогноз не учитывает пока те меры, которые мы сейчас закладываем в разрабатываемый план восстановления экономики. Мы отдельно его смотрим, отдельно сейчас наполняем, обсуждаем", — сказал Решетников журналистам.

Он напомнил, что план будет внесен в правительство в понедельник, после чего будем дорабатываться уже в кабмине.

"План будет оцифрован отдельно и с учетом этого те показатели прогноза, который мы сейчас вносим — это базовый прогноз, очевидно будет еще целевой прогноз в плане представлен", — добавил Решетников.