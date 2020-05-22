МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Госдума в пятницу планирует рассмотреть и принять в окончательном третьем чтении закон о расширении полномочий кабмина РФ и дополнительных мерах поддержки бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Документ, в частности, предоставляет правительству право принимать решения, которые позволят использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептиков, установить особенности возврата денег за турпродукт и билет, которые не могли быть использованы туристами и пассажирами из-за введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Закон позволит малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договор аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора. При этом расторжение договора аренды будет осуществляться без возмещения арендатором упущенной выгоды арендодателю, но обеспечительный платеж останется у арендодателя.

Саморегулируемые организации в строительной сфере смогут направлять до 50% компенсационного фонда на займы своим членам. А самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году. Помимо этого, увеличиваются размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Организациям – должникам, подпадающим под мораторий о банкротстве, в отношении которых в период действия моратория по их заявлениям была введена процедура наблюдения, предоставляется право на судебную рассрочку по долгам перед кредиторами, Аналогичное право дается и индивидуальным предпринимателям, подавших в период действия моратория заявление о реструктуризации долга.

Госдума также намерена рассмотреть и принять во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. При этом освобождаются от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим социальные услуги гражданам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.