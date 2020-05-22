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МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ ожидает цену нефти в среднем в июне-декабре 2020 года ниже 30 долларов за баррель и восстановления до 40 долларов концу 2021 года, сообщил глава министерства Максим Решетников.

"В сценарные условия мы закладываем консервативные предпосылки, что цена на нефть в среднем в июне-декабре будет ниже 30 долларов за баррель, и восстановится до 40 долларов только к концу следующего года", — сказал Решетников.

"Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию на рынке нефти. В последние дни у нас цена на нефть марки Urals превышают 30 долларов за баррель. Сложно говорить, насколько это восстановление устойчиво", — добавил министр.

По словам Решетникова, на сегодняшний день очень большие запасы нефти накоплены в мировой экономике, и это будет серьезно давить на рынок.

По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти марки Urals в 2020 году составит 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в 2019 году.

"Это то, что мы закладываем в бюджет. При этом сразу скажу, что с учетом нашей проводимой макроэкономической политики, накопленных резервов такой уровень цен на нефть не является угрозой для макроэкономической стабильности", — сообщил журналистам на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По оценкам министерства, цена на нефть марки Urals в последующие годы продолжит постепенный рост: в 2021 году она составит 35,4 доллара за баррель, в 2022 — 42,2 доллара, в 2023 — 45,6 доллара за баррель.