ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Китай выпустит государственные бонды на сумму 9 триллионов юаней (1,26 триллиона долларов) для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, говорится в докладе о работе правительства.

"В том году дефицит бюджета к ВВП составит не более 3,6%. Помимо этого, будут выпущены государственные бонды на сумму 9 триллионов юаней для контроля эпидемии COVID-19", — говорится в докладе, с которым на ежегодной сессии законодательного органа Китая выступает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Отмечается, что это экстраординарные меры в это специфическое время.